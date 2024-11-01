Стали известны итоги взвешивания участников встречи "Динамо" и сборной мира

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Москве прошла церемония взвешивания участников матчевой встречи по боксу между "Динамо" и сборной мира, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Состав участников матчевой встречи с результатами взвешивания выглядит следующим образом:

До 51 кг: Эдмонд Худоян (50,95 кг) – Иммануэль Йозеф (51 кг, Намибия)

До 57 кг: Эдуард Саввин (57 кг) – Искандер Харсан (57 кг, Казахстан);

До 63,5 кг: Илья Попов (63,5 кг) – Нарек Оганесян (63,5 кг, Армения);

До 71 кг: Игорь Свиридченков (71 кг) – Стив Куленгулука (71 кг, ДР Конго);

До 80 кг: Егор Шапочанский (76,95 кг) – Киттипонг Цзянь Хао Хо (80 кг, Сингапур);

До 92 кг: Рамазан Дадаев (92 кг) – Мадияр Сайдрахимов (92 кг);

Свыше 92 кг: Ярослав Дороничев (97,85 кг) – Мвого Амугу (101,1 кг, Камерун).

Свиридченков заявил, что для него честь представлять общество "Динамо".

"Я горжусь тем, что мне дали шанс показать себя в поединке со сборной мира. У меня серьезный соперник, действующий чемпион Африки, мы в прошлом году боксировали с ним на одном турнире в Марокко. Тогда мы проиграли одному и тому же сопернику, только я в полуфинале, а он - в финале. Так что есть какой-то небольшой принципиальный момент в предстоящем противостоянии", - сказал он.

Матчевая встреча пройдет 2 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Соревнования пройдут в семи олимпийских весовых категориях, а бои будут состоять из трех раундов по три минуты.