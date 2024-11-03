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Россиянин Худоян проведет бой за титул чемпиона IBA.

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Эдмонд Худоян заявил, что 12 декабря примет участие в турнире серии "Ночь чемпионов IBA". Турнир пройдет в Бахрейне, для россиянина бой будет титульным.

"Я проведу 10 раундовый бой за титул чемпиона IBA. Этот поединок утвержден, но соперника я пока называть не буду — оставим это в тайне. Скоро последует официальный анонс", - приводит слова Худояна пресс-служба Федерации бокса России.

СпортБоксеры "Динамо" победили сборную мира в матчевой встречеЧитать подробнее

В субботу Худоян выступил в матчевой встрече "Динамо" против сборной мира. В своем поединке в весовой категории до 51 кг он победил обладателя пояса WBA East из Намибии Иммануэля Йозефа.

"Отличный бой, мне противостоял достойный соперник, который совсем недавно в Уфе на турнире "Ночь чемпионов IBA" победил Василия Егорова. Мне хотелось проверить свои силы против него. Тем более я сейчас перехожу в 51 кг. Надеюсь, мой дебют состоялся хорошо", - сказал Худоян, отметив, что будет совмещать любительский бокс с профессиональным.

Матчевая встреча завершилась победой "Динамо" - 6:1. Поединки прошли в семи олимпийских весовых категориях, а бои состояли из трех раундов по три минуты.

бокс Эдмонд Худоян
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