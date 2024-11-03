Бой между Агрба и Росой будет за звание обязательного претендента WBA

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов сообщил, что бой между россиянином Харитоном Агрба и аргентинцем Габриэлем Росой будет носить статус отборочного по версии WBA в первом полусреднем весе.

"В рамках сотрудничества IBA и WBA предстоящий бой Агрба и Росы будет санкционирован двумя организациями. На предстоящую встречу есть санкция от WBA, что поединок Агрба и Росы будет за так называемый элиминатор WBA. То есть этот бой будет за звание обязательного претендента по версии WBA. При этом на кону поединка Агрба - Роса будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBA", - приводит слова Агрба пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок пройдет 4 ноября в Самаре на турнире "Ночь Чемпионов ІВА. Бокс на Волге", на кону будет стоять пояс за звание чемпиона мира по версии IBA в весе до 67 кг.

Накануне турнира состоялась официальная процедура взвешивания. И Агрба, и Роса показали одинаковый вес – 63,5 кг.

"Вся работа позади, осталось сделать самое главное — выйти на ринг и показать красивый бокс. Мы настроены побеждать. Бой за пояс IBA — это большая возможность для меня заявить о себе, став чемпионом мира. Нужно показать красивый бокс. Еще на кону поединка элиминатор WBA. И это добавляет ответственности. Очень рад такой появившейся возможности, это дополнительная мотивация", - сказал Агрба.

В со-главном событии вечера 8-раундовый поединок за пояс чемпиона Европы по версии IBA проведет россиянин Вахид Аббасов, которому будет противостоять выступающий за Люксембург уроженец ДР Конго Майкл Кинг. Вес Аббасова составил 67,85 кг, его соперника — 67,55 кг.

Финалист чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2024, трехкратный чемпион России Джамбулат Бижамов (2-0) проведет бой в весе до 75 кг против венесуэльца Кейбера Гонсалеса Запаты (21-1, КО 18). Вес Бижамова – 74,85 кг, вес Запаты – 74,75 кг.

"Настроение отличное, нахожусь в предвкушении противостояния. Мне нужно показать, на что я способен в бою с опытным соперником с хорошим рекордом. Но мои навыки гораздо лучше. Я больше отдаюсь этому делу, только за счет этого и можно выигрывать", - заметил Бижамов.

Чемпион WBA Asia и серебряный призер чемпионата мира-2021 россиянин Вадим Мусаев проведет 6-раундовый рейтинговый бой в весе до 67 кг против Хавасбека Асадулаева из Узбекистана. Вес Мусаева – 66,7 кг, а его соперника – 66,95 кг.