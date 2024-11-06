Василевский рассказал о своем настрое на бой с белорусом Ковалевым на Ural FC 9

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский перед поединком с белорусом Владиславом Ковалевым выразил удовлетворение в связи с тем, что ему достаются интересные бои.

"Я рад, что есть громкие и интересные бои. Совсем недавно был поединок с Глейсоном Тибау, сейчас с Владом. Мне нравится, когда я задействован. Мне нравится, когда у меня жизнь бурлит", - приводит слова Василевского пресс-служба турнира.

"Когда выходишь на ринг или в октагон, личностные отношения не имеют значения. У меня больше 50 профессиональных боев, и мне без разницы, какие у меня отношения с человеком. Я выйду на поединок и буду придерживаться четкого плана, а также слушать угол. Все личностные моменты уходят на второй план. К чему я это виду – эта как таковая принципиальность никак не отразится на поединке. Я выйду и буду ушатывать его", - заявил Василевский.

Первый бой Василевского и Ковалева прошел на турнире Ural FC 6 в марте в Москве. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей, но команда Ковалева подала апелляцию в Федерацию бокса России, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.

Ковалев считает, что в том поединке он одержал победу.

"И втором поединке я выйду и уверенно возьму верх. Я еще серьезнее подошел в подготовке, буду отлично готов. В этот раз моя победа будет уверенной", - заявил Ковалев.

"Да, было сказано много личного. С его стороны в мой адрес были сказаны плохие вещи или еще какие-то моменты, но все решится 22 ноября. Мы выйдем, подеремся и разойдемся. После боя мы пожмем друг другу руки. Это же спорт", - отметил белорус и добавил: "Как бы Вячеслав ни готовился, скажу одно: челюсть уже никогда не поправишь".

Поединок состоится 22 ноября в Нижнем Новгороде. Трехкраундовый поединок пройдет по специальным правилам Ural FC – поединки по правилам ММА только в стойке.