Поиск

Василевский рассказал о своем настрое на бой с белорусом Ковалевым на Ural FC 9

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский перед поединком с белорусом Владиславом Ковалевым выразил удовлетворение в связи с тем, что ему достаются интересные бои.

"Я рад, что есть громкие и интересные бои. Совсем недавно был поединок с Глейсоном Тибау, сейчас с Владом. Мне нравится, когда я задействован. Мне нравится, когда у меня жизнь бурлит", - приводит слова Василевского пресс-служба турнира.

"Когда выходишь на ринг или в октагон, личностные отношения не имеют значения. У меня больше 50 профессиональных боев, и мне без разницы, какие у меня отношения с человеком. Я выйду на поединок и буду придерживаться четкого плана, а также слушать угол. Все личностные моменты уходят на второй план. К чему я это виду – эта как таковая принципиальность никак не отразится на поединке. Я выйду и буду ушатывать его", - заявил Василевский.

СпортВасилевский пожелал Ковалеву не болеть и на турнире Ural FC вновь проиграть емуЧитать подробнее

Первый бой Василевского и Ковалева прошел на турнире Ural FC 6 в марте в Москве. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей, но команда Ковалева подала апелляцию в Федерацию бокса России, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.

Ковалев считает, что в том поединке он одержал победу.

"И втором поединке я выйду и уверенно возьму верх. Я еще серьезнее подошел в подготовке, буду отлично готов. В этот раз моя победа будет уверенной", - заявил Ковалев.

"Да, было сказано много личного. С его стороны в мой адрес были сказаны плохие вещи или еще какие-то моменты, но все решится 22 ноября. Мы выйдем, подеремся и разойдемся. После боя мы пожмем друг другу руки. Это же спорт", - отметил белорус и добавил: "Как бы Вячеслав ни готовился, скажу одно: челюсть уже никогда не поправишь".

Поединок состоится 22 ноября в Нижнем Новгороде. Трехкраундовый поединок пройдет по специальным правилам Ural FC – поединки по правилам ММА только в стойке.

ММА Вячеслав Василевский Владислав Ковалев Нижний Новгород Ural FC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в четвертьфинальном матче Кубка России

Дзюба заявил о готовности вновь сыграть за сборную России

Дзюба заявил о готовности вновь сыграть за сборную России

"Спортинг" разгромил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

"Милан" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" обыграл "Динамо" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" проиграл "Ростову" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" проиграл "Ростову" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира во Франции

Кремлев призвал Баха извиниться за участие Хелиф в ОИ

"Краснодар" продлил контракт с Джоном Кордобой

"Краснодар" продлил контракт с Джоном Кордобой

Российский боксер Агрба завоевал чемпионский пояс IBA

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });