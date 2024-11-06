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Футболист "Зенита" Дуглас Сантос перестал считаться легионером в РПЛ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - ФИФА утвердила смену футбольного гражданства капитана "Зенита" Дугласа Сантоса с бразильского на российское, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

СпортБразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФБразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФЧитать подробнее

"Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от РФС — с этот момента Дуглас Сантос не считается легионером", - говорится в заявлении.

В октябре 30-летний бразилец получил гражданство РФ.

30-летний Дуглас Сантос играет в "Зените" с 2019 года. Вместе с петербургской командой он по пять раз выиграл чемпионат и Суперкубок России, три раза – Кубок России.

Также он становился обладателем Кубка Бразилии с "Атлетико Минейро", а с олимпийской сборной Бразилии – чемпионом ОИ.

В начале 2023 года гражданами России стали два других бразильских игрока "Зенита" - Малком (сейчас играет за саудовский "Аль-Хиляль") и Клаудиньо. В матчах за сборную России они задействованы не были.

Футбол Зенит Дуглас Сантос ФИФА Бразилия РФ
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