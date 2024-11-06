Гендиректор Ural FC допустил трилогию противостояний Василевского с Ковалевым

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор бойцовской лиги Ural FC Радмир Габдуллин заявил, что ему интересно было бы видеть поединок между россиянином Вячеславом Василевским и белорусом Владиславом Ковалевым по классическим правилам ММА.

"Трилогия? Она может быть. Мы в обсуждениях касались их возможного противостояния в ММА. Это было бы интересно. Два борца – вольник, самбист и дзюдоист. Они оба с хорошей ударной техникой, с чувством дистанции. Это известные бойцы. Я бы еще раз поговорил с Вячеславом и предложил бы рассмотреть такую возможность с учетом того, что он уже несколько лет не выступает по правилам ММА", - приводит слова Габдуллина пресс-служба Ural FC.

Первый бой Василевского и Ковалева прошел на турнире Ural FC 6 в марте в Москве. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей, но команда Ковалева подала апелляцию в Федерацию бокса России, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.

22 ноября состоится реванш. Трехкраундовый поединок пройдет по специальным правилам Ural FC – поединки по правилам ММА только в стойке.

"После их первого поединка было много разговор, много шума. Спор о победителе должен разрешиться, и это будет отличным завершением турниров Ural FC в 2024 году. Для нас важно определить победителя", - сказал Габдуллин.

Второй поединок пройдет в Нижнем Новгороде.