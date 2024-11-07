"Спартак" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА в КХЛ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - "Спартак" одержал победу над ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу "Спартака".

В составе победителей точные броски нанесли Ансель Галимов (10-я минута) и Данил Пивчулин (29), в составе армейцев – Максим Мамин.

Это третья встреча команд в нынешнем сезоне КХЛ, все три матча выиграл "Спартак". До этого он одержал победы в домашних матчах – 4:2 и (в овертайме) 3:2.

Сейчас "Спартак" занимает второе место в Западной конференции, набрав 33 очка в 23 матчах. ЦСКА – на шестой строчке, 27 баллов в 22 встречах. Лидирует в конференции ярославский "Локомотив" - 44 очка в 25 встречах.