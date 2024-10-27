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КХЛ оштрафовала "Спартак" и вынесла предупреждение СКА и Ротенбергу

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига наложила денежный штраф на московский "Спартак" за поведение болельщиков во время матча регулярного чемпионата КХЛ против петербургского СКА. Об этом говорится в заявлении лиги на сайте организации.

В свою очередь, главному тренеру СКА Роману Ротенбергу вынесено предупреждение.

По ходу матча, прошедшего 25 октября, фанаты "Спартака" скандировали "СКА – позор российского хоккея!", после игры Ротенберг обвинил болельщиков москвичей в использовании ненормативной лексики и призвал КХЛ разобраться в этой ситуации. В ответ "Спартак" выступил с заявлением, в котором призвал лигу дать оценку высказываниям Ротенберга.

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КХЛ изучила ситуацию и выявила, что организованных массовых кричалок с использованием нецензурной лексики со стороны фанатов "Спартака" не было. "В то же время скандирования болельщиков "Спартака" носили оскорбительный характер", - заявили в лиге, указав на пункт регламента, запрещающий "использовать нецензурные, оскорбительные, дискредитирующие слова и выражения, а также жестикуляцию" и "оскорблять других лиц, в том числе, с использованием средств поддержки и атрибутики, и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию человека или группы лиц, юридического лица".

"КХЛ осуждает поведение болельщиков "Спартака". В соответствии с Дисциплинарным регламентом принято решение наложить на "Спартак" денежный штраф. Также лига проведет консультации с руководителями "Спартака" и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков обоих клубов", - говорится в заявлении.

Также лига выявила, что игроки СКА в ответ на кричалки болельщиков "Спартака" использовали провоцирующие жесты.

"В связи с этим лигой принято решение вынести предупреждение в адрес СКА о недопустимости таких действий игроков в дальнейшем", - подчеркнули в лиге.

Высказывания Ротенберга на послематчевом интервью и пресс-конференции лига оценила как содержащие эмоциональную окраску "личные суждения, которые не соответствуют действительности".

"КХЛ приняла решение вынести предупреждение СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу о недопустимости подобного поведения", - сообщили в лиге.

Матч прошел в Москве и завершился победой СКА со счетом 5:2.

КХЛ Спартак СКА хоккей
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