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СКА и ЦСКА провели на двоих 15 голов в матчах КХЛ среды

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА и московский ЦСКА одержали крупные победы в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, прошедших в среду.

СКА в Мытищах разгромил пекинский "Куньлунь" - 8:0 (3:0, 4:0, 1:0). Главным героем встречи стал Сергей Плотников, оформивший хет-трик.

ЦСКА на своем льду в Москве, взял верх над хабаровским "Амуром" - 7:0 (4:0, 1:0, 2:0).

СКА занимает второе место в Западной конференции (27 очков), ЦСКА – пятое (23), "Куньлунь" - 11-е (13). "Амур" - на 11-м месте Восточной конференции (12).

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