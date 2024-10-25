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СКА обыграл "Спартак" в КХЛ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА победили московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) в пользу СКА.

В составе победителей голы провели Евгений Кузнецов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Сергей Плотников, Данила Галенюк. В составе "Спартака" отличились Павел Порядин и Егор Филин.

СКА набрал 29 очков в 20 матчах и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. "Спартак" - на третьем месте – 25 баллов в 19 встречах. Лидирует здесь ярославский "Локомотив" - 34 очка в 20 матчах.

Спартак СКА хоккей КХЛ
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