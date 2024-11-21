Федерация тяжелой атлетики России выдвинула Дегтярева на пост главы ОКР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Федерация тяжелой атлетики России выдвинула кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на должность президента ОКР.

Как сообщает пресс-служба ФТАР, решение было принято по итогам прошедшего в четверг заседания исполкома организации.

"На пост президента ОКР от ФТАР выдвинут министр спорта РФ Дегтярев Михаил Владимирович", - говорится в сообщении.

13 ноября Станислав Поздняков сложил свои полномочия 13 ноября. Досрочные выборы нового главы пройдут на Олимпийском собрании 13 декабря.

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил на пост президента ОКР кандидатуру Дегтярева. Президент РФ Владимир Путин положительно отреагировал на это предложение, а вскоре и сам Дегтярев заявил о планах выдвинуться.

Что касается Позднякова, решение подать в отставку он объяснил тем, что геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, "диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений".