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Поздняков объявил о решении покинуть пост президента ОКР

Поздняков объявил о решении покинуть пост президента ОКР
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил о решении покинуть свой пост.

"Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды", - заявил Поздняков, слова которого приводит пресс-служба ОКР.

"В этой связи, исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России", - отметил Поздняков.

Он объяснил это решение тем, что геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, "диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений".

По словам Позднякова, до 7 ноября он, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.

Поздняков возглавил ОКР в 2018 году.

51-летний Станислав Поздняков - знаменитый в прошлом советский и российский саблист, четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР и России. По окончании спортивной карьеры работал тренером, функционером в Федерации фехтования России.

Станислав Поздняков ОКР
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