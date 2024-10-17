Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

"Наверное, наступило время консолидировать усилия в руководстве спортивной деятельностью. Я думаю, что назрел вопрос о необходимости рассмотрения возможности, чтобы наш министр спорта Дегтярев Михаил Владимирович выдвинул свою кандидатуру на пост президента национального Олимпийского комитета", - сказал Тарпищев на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при участии президента РФ Владимира Путина в четверг.

Президент положительно отреагировал на предложение Тарпищева. "Предложение, действительно, заслуживает самого внимательного рассмотрения. Надо подумать, вы правы, наверное, в современных условиях, может быть, это и оправдано", - сказал Путин.

15 октября президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил о решении покинуть свой пост. Он объяснил это тем, что геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, "диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений".

По словам Позднякова, до 7 ноября он, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.