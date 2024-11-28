Генсек РФС заявил, что находится в контакте с губернатором Самарской области

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что он встречался с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по поводу его заявления о коррупции в российском футбол.

"Мы с самого начала находились в контакте с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по теме возможного противоправного влияния на результаты матчей. Сегодня в Самаре состоялась наша встреча, на которой мы обсудили нашу позицию", - сказал Митрофанов, слова которого предоставили "Интерфаксу" в пресс-службе РФС в четверг.

"Она заключается в нулевой терпимости к любому неспортивному влиянию на игру. Попытки оказывать такое влияние должны быть пресечены, а виновные – найдены и наказаны в соответствии с российским законодательством", - добавил он.

Генеральный секретарь напомнил, что материалы, находящиеся в распоряжении у губернатора Самарской области, переданы в правоохранительные органы. "РФС будет оказывать содействие правоохранителям в проведении расследования", - подчеркнул Митрофанов.

Ранее в четверг клубы Российской премьер-лиги направили письмо Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о предполагаемых коррупционных схемах в футбольном судействе.

После этого заявления Федорищев сообщил, что передал факты, которые могут свидетельствовать о коррупции в судейском корпусе российского футбола, в правоохранительные органы, по его словам, ими уже занимаются.

26 ноября Федорищев, ссылаясь на неназванного функционера "Крыльев Советов", заявил о том, что самарский клуб имеет долг в размере 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".