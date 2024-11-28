Гол россиянина Чалова помог ПАОКу победить РФШ в Лиге Европы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты греческого ПАОКа со счетом 2:0 победили латвийский РФШ в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы УЕФА.

Игра прошла в Риге.

Один из голов провел нападающий сборной России Федор Чалов. Для 26-летнего футболиста это второй гол за ПАОК, в который он перешел из московского ЦСКА летом этого года.

ПАОК набрал 4 очка и занимает 24-е место в турнирной таблице.

С этого сезона Лига Европы (как и Лига чемпионов, Лига конференций) проходит по новому формату. В основном турнире выступают 36 команд, они не разделены на группы, а сведены в единую таблицу.

Каждый клуб играет с восемью разными соперниками (с четырьмя – дома, с четырьмя – в гостях). По итогам основного этапа первые восемь команд выходят напрямую в 1/8 финала, следующие 16 – в 1/16 финала. Остальные выбывают из турнира.