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Усманов избран на пост президента Международной федерации фехтования

Усманов избран на пост президента Международной федерации фехтования
Алишер Усманов
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Алишер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования (FIE), сообщает шведский телеканал Tv4.se.

На выборах главы организации он получил 120 голосов, тогда как за единственного его соперника, главу Шведской федерации фехтования Отто Дракенберга проголосовали 26 человек.

О выдвижении Усманова кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования стало известно в октябре.

Ранее – с 2008 по 2022 год – Усманов уже возглавлял FIE, но приостановил исполнение обязанностей президента организации из-за санкций ЕС.

Алишер Усманов Международная федерация фехтования FIE
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