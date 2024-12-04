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Глава IWF анонсировал возвращение российских тяжелоатлетов к стартам

Глава IWF анонсировал возвращение российских тяжелоатлетов к стартам
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд заявил, что российские спортсмены в ближайшем будущем вновь будут выступать в международных соревнованиях.

В сообщении Федерации тяжелой атлетики России говорится, что на Конгрессе IWF в среду "Мохаммед Джалуд поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР и публично заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену".

"Завтра, 5 декабря будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года", - отмечается также в сообщении ФТАР.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.

IWF МОК Мохаммед Джалуд Дмитрий Василенко тяжелая атлетика
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