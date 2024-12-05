"Динамо" обыграло СКА в КХЛ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" победили петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу "Динамо".

В составе москвичей голы провели Егор Римашевский (25-я минута), Артем Михеев (35), Максим Джиошвили (53), Джордан Уил (60, в пустые ворота). В составе СКА точные броски нанесли Григорий Кузьмин (7), Арсений Грицюк (44).

Команды представляют Западную конференцию и являются соседями по турнирной таблице. "Динамо" занимает третье место (45 очков в 34 матчах), СКА – четвертое (42 балла в 33 встречах).