"Манчестер Сити" и "Ювентус" попали в одну группу на клубном ЧМ по футболу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Сити" и итальянский "Ювентус" выступят в одной группе на чемпионате мира по футболу среди клубов по итогам жеребьевки турнира, который в 2025 году пройдет в обновленном формате.

Состав всех групп выглядит следующим образом:

А: "Палмейрас" (Бразилия), "Порту" (Португалия), "Аль‑Ахли" (Египет) "Интер Майами" (США)

B: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Атлетико" (Испания), "Ботафого" (Бразилия), "Сиэтл Саундерс" (США)

С: "Бавария" (Германия), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Бенфика" (Португалия)

D: "Фламенго" (Бразилия), "ЭС Тунис" (Тунис), "Челси" (Англия), "Леон" (Мексика)

E: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Монтеррей" (Мексика), "Интер" (Италия)

F: "Флуминенсе" (Бразилия), "Боруссия", Дортмунд (Германия), "Ульсан" (Южная Корея), "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР)

G: "Манчестер Сити" (Англия), "Видад" (Марокко), "Аль‑Айн" (ОАЭ), "Ювентус" (Италия)

H: "Реал" (Испания), "Аль‑Хиляль" (Саудовская Аравия), "Пачука" (Мексика), "Зальцбург" (Австрия).

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в США. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждой из групп.

Ранее в клубном ЧМ принимали участие только победители клубных турниров в конфедерациях.