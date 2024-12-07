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Панарин вошел в топ-10 результативных россиян в НХЛ

Панарин вошел в топ-10 результативных россиян в НХЛ
Артемий Панарин
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин Артемий Панарин забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Питтсбурга".

Это помогло "Рейнджерс" одержать победу со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

33-летний Панарин довел число своих очков за карьеру в НХЛ до 813 (280+533 по системе "гол+пас") и вошел в топ-10 в списке результативных россиян в лиге. Он обошел ранее завершившего карьеру Сергея Гончара, на счету которого 811 (220+591) очков.

Лидирует в этом списке Александр Овечкин – 1575 (868+707) очков.

Александр Овечкин Артемий Панарин НХЛ хоккей
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