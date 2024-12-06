Поиск
Важно
Внимание: обращение к читателям и клиентам в связи с Ddos-атакой на ресурсы "Интерфакса"

Дегтярев будет единственным кандидатом на пост главы ОКР

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - По итогам заседания Исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) было принято решение включить в список претендентов на пост президента организации министра спорта РФ Михаила Дегтярева на безальтернативной основе, сообщается в телеграм-канале ОКР в пятницу.

"По его итогам члены Исполкома ОКР приняли решение включить Михаила Дегтярева в список для избрания на должность Президента ОКР. Ранее соответствующие обращения поступили от 33 членов ОКР. Других кандидатур выдвинуто не было",- говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание Исполкома под председательством вице-президента ОКР Василия Титова прошло в пятницу.

Выборы главы ОКР пройдут на Олимпийском собрании, которое запланировано на 13 декабря. В рамках Олимпийского собрания состоятся выборы президента ОКР, генерального директора, генерального секретаря, первого вице-президента и вице-президентов, членов Исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

17 октября во время заседания Совета по физической культуре и спорту глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта Дегтярева на пост президента ОКР. Президент РФ положительно отреагировал на это предложение. После этого Дегтярев официально подтвердил свое участие в выборах главы ОКР.

Михаил Дегтярев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФИФА запретила ЦСКА приобретать новых игроков до лета 2026 года

ФИФА запретила ЦСКА приобретать новых игроков до лета 2026 года

"Манчестер Сити" и "Ювентус" попали в одну группу на клубном ЧМ по футболу

Усманов приостановил работу во главе Международной федерации фехтования

Усманов приостановил работу во главе Международной федерации фехтования

МВД начало проверку по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

МВД начало проверку по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

Глава IWF анонсировал возвращение российских тяжелоатлетов к стартам

Глава IWF анонсировал возвращение российских тяжелоатлетов к стартам

Двенадцать членов РФС выдвинули Дюкова в президенты организации

Гол вратаря Лещука спас "Динамо" от поражения в игре с "Ахматом" в РПЛ

Перенесший остановку сердца футболист "Фиорентины" находится в сознании

Проведение Всемирных игр дружбы в России отложено

"Спартак" разгромил "Краснодар" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });