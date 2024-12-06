Дегтярев будет единственным кандидатом на пост главы ОКР

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - По итогам заседания Исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) было принято решение включить в список претендентов на пост президента организации министра спорта РФ Михаила Дегтярева на безальтернативной основе, сообщается в телеграм-канале ОКР в пятницу.

"По его итогам члены Исполкома ОКР приняли решение включить Михаила Дегтярева в список для избрания на должность Президента ОКР. Ранее соответствующие обращения поступили от 33 членов ОКР. Других кандидатур выдвинуто не было",- говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание Исполкома под председательством вице-президента ОКР Василия Титова прошло в пятницу.

Выборы главы ОКР пройдут на Олимпийском собрании, которое запланировано на 13 декабря. В рамках Олимпийского собрания состоятся выборы президента ОКР, генерального директора, генерального секретаря, первого вице-президента и вице-президентов, членов Исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

17 октября во время заседания Совета по физической культуре и спорту глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта Дегтярева на пост президента ОКР. Президент РФ положительно отреагировал на это предложение. После этого Дегтярев официально подтвердил свое участие в выборах главы ОКР.