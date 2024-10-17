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Дегтярев заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ОКР

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Михаил Дегтярев готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

"Предложение Шамиля Анвяровича (Тарпищева - ИФ) рассматриваю серьезно. С точки зрения олимпийской хартии она позволяет национальному олимпийскому комитету на олимпийском собрании избрать представителя публичной власти", - сказал министр, выступая на Совете по развитию физической культуры и спорта в Уфе в четверг.

СпортТарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКРЧитать подробнее

Он подчеркнул, что если президент РФ поддержит данное решение, "готов выдвинуться".

Ранее в ходе заседания Совета его кандидатуру предложил глава Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев. Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на это предложение.

15 октября действующий президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил о своей отставке после следующего Олимпийского собрания, которое должно провести досрочные выборы нового главы. Он объяснил это решение тем, что геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, "диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений".

По словам Позднякова, до 7 ноября он, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.

Михаил Дегтярев Станислав Поздняков ОКР Владимир Путин
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