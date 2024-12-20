Алексей Гончаров стал соперником Александра Емельяненко по турниру в Магасе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Боец Алексей Гончаров станет соперником Александра Емельяненко в поединке на турнире National Fighting League (NFL).

Турнир состоится в Магасе 21 декабря.

"Я знаю своего соперника и знал о том, что это будет именно он. Фамилия Гончаров говорит сама за себя, у меня есть определения история с персонажем с такой же фамилией. Будем бить", - сказал Емельяненко.

Гончаров отметил, что готов к поединку с Емельяненко.

"Я и есть соперник Александра. Я и был им. Я заряжен и готов его победить, сомнений нет", - сказал Гончаров.

Ранее состоялась церемония взвешивания участников поединка. Емельяненко показал на весах 113,35 кг, Гончаров (на тот момент его имя не было озвучено) - 107 кг.