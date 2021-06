Чемпионат Европы по футболу стартует в пятницу

Кубок, вручаемый победителю Евро, на "Арене Санкт-Петербург" Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Официальное открытие чемпионата Европы по футболу состоится в Риме в пятницу, в этот день встретятся сборные Турции и Италии.

Матч участников группы А пройдет на стадионе "Олимпико" и стартует в 22:00 мск. Его началу будет предшествовать виртуальное шоу с участием нидерландского диджея Мартина Гаррикса и музыкантов из ирландской группы U2 Боно и Эджа. В рамках своего перфоманса с использованием новейших технологий на воссозданном "в цифре" "Олимпико" они исполнят песню We Are The People. Выступление создаст эффект живого концерта на стадионе.

Корректировка планов

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса. Согласно первоначальном плану, матчи Евро-2020 должны были принять 12 городов Европы, однако Дублин и Бильбао недавно отказались от участия в организации матчей турнира и дополнительные игры получили Санкт-Петербург и Севилья.

Впервые в истории турнира его матчи примет столь массовое число городов. Эта акция связана с 60-летним юбилеем первого чемпионата Европы (прошел в 1960 году).

Всего в турнире примут участие 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой.

Помимо Италии и Турции в группу A вошли Уэльс и Швейцария.

С кем сыграет Россия

Сборная России, которая обеспечила себе участие в Евро-2020 в октябре 2019 года, сыграет в группе B, где соперниками подопечных Станислава Черчесова станут сборные Дании, Финляндии и Бельгии.

Первый матч на турнире россияне проведут 12 июня против бельгийцев. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск. Она будет показана в прямом эфире на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Санкт-Петербург также примет еще один матч сборной России - против Финляндии. Он пройдет 16 июня. С Данией российская команда встретится 21 июня в Копенгагене.

Помимо матчей сборной России, Санкт-Петербург проведет у себя матч группы B Финляндия - Бельгия (21 июня), три матча группы E: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также одну четвертьфинальную встречу (2 июля).

В группе C сыграют: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

В группе D встретятся: Англия, Хорватия, Шотландия (хозяева), Чехия.

В группе E сразятся: Испания (хозяева), Швеция, Польша, Словакия.

В группе F сыграют: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

В плей-офф (1/8 финала) выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести команд, занявшие третье место и имеющие среди них лучшие показатели.

Финал запланирован на 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

Россию на Евро-2020 также представят и арбитры. Сергей Карасев включен в список главных арбитров чемпионата. Помогать ему в составе судейской бригады будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Они попали в историю

Действующим чемпионом Европы является Португалия, она выиграла турнир в 2016 году.

Чаще всех турнир выигрывали Германия и Испания - по три раза. Дважды чемпионом становилась Франция. По разу чемпионат покорился сборным СССР, Италии, Португалии, Нидерландов, Чехословакии, Дании и Греции.

Сборная СССР стала первым победителем (Евро 1960). Лучшее на данный момент достижение сборной России - бронза (2008).