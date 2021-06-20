Сборная Италии победила Уэльс, Швейцария выиграла у Турции

Италия и Уэльс вышли в 1/8 финала, судьба швейцарцев определится позднее

Футболисты сборной Италии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии со счетом 1:0 победили команду Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 39-й минуте встречи, прошедшей в Риме, гол провел Маттео Пессина.

На 55-й минуте в составе сборной Уэльса красную карточку получил Итан Ампаду.

В другом матче игрового дня Швейцария в Баку взяла верх над Турцией – 3:1. Голы в составе швейцарской сборной провели Харис Сеферович (6-я минута) и Шердан Шакири (26, 68). В составе сборной Турции отличился Ирфан Кахведжи (62).

Команды представляют группу А. Италия, набрав 9 очков, вышла в плей-офф с первого места. Уэльс набрал 4 очка и завоевал путевку в 1/8 финала со второй строчки. Швейцария заняла третье место (4 очка), Турция – четвертое (0).

Чемпионат Европы проходит в 11 городах, включая Санкт-Петербург. Всего в турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой. В плей-офф (1/8 финала) выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести команд, занявшие третье место и имеющие среди них лучшие показатели. Швейцария – одна из претендентов на выход в плей-офф, ее судьба прояснится по исходу матчей в других группах.