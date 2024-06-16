Сборная Англии победила Сербию на чемпионате Европы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 1:0 победили национальную команду Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Германии.

На 13-й минуте встречи в Гельзенкирхене гол забил Джуд Беллингем.

Англия набрала 3 очка и возглавила группу С. Второе и третье места делят Словения и Дания, сыгравшие ранее в воскресенье вничью (по 1 баллу). Сербия - на четвертом месте, 0 очков.

В следующем туре в группе С Англия сыграет с Данией, Сербия - со Словенией. Игры пройдут 20 июня.