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УЕФА запретит пронос флага РФ на матч сборной Украины

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет установить запрет на пронос российского матча на игру чемпионата Европы между сборными Украины и Румынии. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что служба безопасности будет перехватывать флаг РФ при проходе на стадион или изымать его у болельщиков, если им все же удастся повесить его на трибунах.

Матч пройдет в понедельник в Мюнхене и начнется в 16:00 мск.

Ранее российские флаги были замечены на матче открытия Евро-2024 Германия – Шотландия (5:1) в Мюнхене, а также на игре Сербия – Англия (0:1). При этом за воротами, которые поразил англичанин Джуд Беллингем, располагалась трибуна с сербскими болельщиками. И на многих изображениях Беллингема, празднующего гол, в кадр попал флаг РФ.

футбол Россия Украина УЕФА Евро-2024
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