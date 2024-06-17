УЕФА запретит пронос флага РФ на матч сборной Украины

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет установить запрет на пронос российского матча на игру чемпионата Европы между сборными Украины и Румынии. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что служба безопасности будет перехватывать флаг РФ при проходе на стадион или изымать его у болельщиков, если им все же удастся повесить его на трибунах.

Матч пройдет в понедельник в Мюнхене и начнется в 16:00 мск.

Ранее российские флаги были замечены на матче открытия Евро-2024 Германия – Шотландия (5:1) в Мюнхене, а также на игре Сербия – Англия (0:1). При этом за воротами, которые поразил англичанин Джуд Беллингем, располагалась трибуна с сербскими болельщиками. И на многих изображениях Беллингема, празднующего гол, в кадр попал флаг РФ.