Сборная Франции победила Австрию на чемпионате Европы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 1:0 взяли верх над Австрией в матче чемпионата Европы-2024 в Германии.

Матч прошел в Дюссельдорфе.

Победа французов стала следствием автогола игрока сборной Австрии Максимилиана Вебера (38-я минута).

Команды представляют группу D, где ранее в первом туре Нидерланды одолели Польшу (2:1).

Во втором туре Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в тот же день встретится с Польшей.