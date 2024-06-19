Сборная Хорватии упустила победу над Албанией на Евро

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Хорватии и Албании со счетом 2:2 завершили матч второго тура проходящего в Германии чемпионата Европы.

На 11-й минуте Казим Лячи вывел албанскую сборную вперед.

На 74-й минуте Андрей Крамарич сравнял счет, еще через две минуты хорваты повели в счете. Это случилось благодаря автоголу игрока албанской сборной Клауса Гясулы. Однако сам же Гясула и увел свою сборную от поражения, отправив мяч в ворота хорватской команды на 90+5 минуте.

Сам Гясула вышел на поле на 72-й минуты, помимо голов в свои и чужие ворота за отведенное ему на поле время смог успел получить желтую карточку (90+7).

Игра прошла в Гамбурге.

У обеих команд, ранее проигравших в первом туре, по 1 баллу. Албания за счет преимущества по дополнительным показателям находится на третьей строчке группы B, Хорватия – на последнем, четвертом месте.

По 3 очка у Испании и Италии, которые матч второго тура сыграют между собой в четверг.