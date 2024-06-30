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Сборная Испании разгромила Грузию и вышла в четвертьфинал Евро

Борьбу за выход в полуфинал испанцы поведет с Германией

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 4:1 обыграли Грузию в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

Несмотря на тотальное преимущество испанцев в первом тайме, они оказались в роли догоняющих: на 18-й минуте состоялся автогол Робена Ле Нормана, выведший Грузию вперед.

Сборной Испании удалось отыграться еще в первом тайме: на 39-й минуте точный удар нанес Родри.

На 51-й минуте гол в составе Испании забил Фабиан Руис, на 75-й – Нико Уильямс, на 83-й – Дани Ольмо.

Матч прошел в Кельне.

В четвертьфинале Испания 5 июля сыграет с Германией.

Испания Грузия футбол
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