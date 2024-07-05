Онлайн четвертьфинала Евро. Испания - Германия
В Германии проходят первые матчи за выход в полуфинал чемпионата Европы
Команды заиграли на встречных курсах. Метод слепой печати мне бы сейчас явно не помешал.
16-летний школьник Ламин Ямаль бил по воротам немцев, мяч после удара подростка пролетел рядом со штангой.
Испания зарабатывает право на штрафной. Антонио Рюдигер сфолил у линии штрафной площади и таки получил желтую карточку. Это еще полбеды, как бы гол в свои ворота не получить
Нико Уильямс бил по воротам сборной Германии, удар был так себе, если честно. Зато спустя некоторое время он мощно врезался в Киммиха: судья Тейлор проявил завидную последовательность и тоже не показал желтую
У Германии получилась атака с левого фланга, прострел выглядел опасно: вратарь однако, мяч перехватил.
Но вот неприятный эпизод: полузащитник сборной Испании Педри получил травму, его заменил нападающий Дани Ольмо. Против Педри дважды грубо сыграл завершающий карьеру Тони Кроос. Немец при этом не получил предупреждения.
После удара Педри на поле (преимущественно в центре поля) происходят фолы, стычки, что позволяет автору этих строк, не особо отвлекаясь, делиться статистическими сводками
Интересное положение дел: в последний раз Германия выигрывала у Испании аж в ноябре 2014 года, в товарищеском матче – 1:0. Правда, не сказать, что и испанцы постоянно щелкали немецкого соперника как орех. С тех пор команды встречались четыре раза, три матча завершились со счетом 1:1, а результат еще одно придется по душе любителям тенниса – 6:0 в пользу Испании.
Надо же, игра толком не успела начаться, а испанец Педри уже пробил по воротам. Неплохая комбинация, Родри завершил ее ударом из-за пределов штрафной. Вратарь Нойер с ударом справился.
Матч начался! Игру обслуживает судья из Англии Энтони Тейлор, текстовую трансляцию ведет Владимир Нардин (Россия).
До начала игры остаются считанные десятки секунд. Гимны уже прозвучали
Германия на групповом этапе победила Шотландию (5:1), Венгрию (2:0) и сыграла вничью со Швейцарией (1:1). В 1/8 финале немцы со счетом 2:0 одолели Данию.
Испания – единственная сборная, набравшая на групповом этапе девять очков из девяти возможных. Она одолела Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала испанцы разобрались с Грузией (4:1).
В 22:00 начнут играть сборные Португалии и Франции - противостояние с переизбытком интриг.
Всем здравствуйте! Чемпионат Европы по футболу, проходящий в Германии, дошел до четвертьфинальной стадии. Пары 1/4 финала здесь одна круче другой. В 19:00 начнется игра между сборными Испании и Германии. Сложно сказать, кто победит, известно одно: одним фаворитом на этом турнире станет меньше.