Онлайн четвертьфинала Евро. Испания - Германия

3'

Интересное положение дел: в последний раз Германия выигрывала у Испании аж в ноябре 2014 года, в товарищеском матче – 1:0. Правда, не сказать, что и испанцы постоянно щелкали немецкого соперника как орех. С тех пор команды встречались четыре раза, три матча завершились со счетом 1:1, а результат еще одно придется по душе любителям тенниса – 6:0 в пользу Испании.