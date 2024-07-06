Онлайн четвертьфинала Евро. Англия - Швейцария
Англия - Швейцария. 0:0
Первый тайм окончен! Судья (итальянец Даниэле Орсато) не стал добавлять ни минуты. Встретимся после перерыва!
Сака наносит удар по воротам Швейцарии с близкого расстояния. Но тут заслуживает похвалы капитан швейцарцев Джака, успевший заблокировать удар!
Под занавес первого тайма сборная Англии старается обострить игру у ворот соперника. Тот, в свою очередь, полным составом обороняется на своей половине поля
Так называемыми опасными моментами игра не радует
Прессинг сборной Швейцарии дает о себе знать. Прижатый к лицевой линии у своих ворот английский защитник не нашел иного выхода, как выбить мяч в аут
Швейцарец Фабиан Шер получил желтую, с нарушением прервав атаку соперника на фланге
Что ж, и такое бывает. Англичане подали с углового и через несколько мгновений отправили мяч к своим воротам, своего голкиперу...
Угловой заработала сборная Англии
Сака прервал свист трибун, недовольных вялотекущим ходом игры: он ловко разобрался со швейцарским защитником и прострелил вдоль ворот. Там, однако, находились и другие защитники
Счет по ударам - 3:1 в пользу англичан. Счет по попаданиям в створ - 0:0
Сборная Англии подавала угловой. Кейн замыкал головой - получилось ни рыба, ни мясо
Вчера определились первые полуфиналисты. Ими стали Испания (выбила Германию) и Франция (выбила Португалию).
Партнеры по сборной Англии четко выложили Кобби Майну мяч под удар. Тот выстрелил будь здоров, но под удар подставился защитник. По мне, самый опасный момент пока!
По швейцарским воротам били сейчас. Удар был заблокирован
Швейцария мощно давит на ворота соперника, англичане выглядят растерянными
Главный тренер сборной Швейцарии десять лет назад рулил московским "Спартаком". Выдающихся успехов не достиг, но его работа совпала с историческим моментом: именно под его руководством "Спартак" начал играть на своем, свежепостроенном стадионе, который сейчас называется "Лукойл Арена".
Контратака Швейцарии: Фройлер получил пас на линии штрафной и хотел пяткой перенаправить мяч своему партнеру. Маневр не прошел
Затяжная позиционная атака англичан завершилась неудачной подачей на угол вратарской
Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Эзри Конса, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Фил Фоден, Кобби Майну, Гарри Кейн, Бакайо Сака
Швейцария: Ян Зоммер, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Михел Эбишер, Фабиан Ридер, Дан Ндой, Рубен Варгас, Брил Эмболо
Матч начался!
Команды уже на поле, прозвучали и гимны стран
Швейцария на групповом этапе разобралась с Венгрией (3:1) и с одинаковым (1:1) счетом сыграла вничью с Шотландией и Германией. В 1/8 финала она относительно легко обыграла Италию (2:0), которая приехала на турнир в качестве действующего чемпиона Европы.
От Англии ожидали куда более результативной игры в контексте числа голов. Сейчас это самый критикуемый участник чемпионата. Состав сборной называют самым дорогим, а поскольку она забивает слишком мало голов, ее сравнивают с человеком, который купил новороченный мобильник, чтобы использовать его только как калькулятор
На групповом этапе сборная Англии победила Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала англичане в дополнительное время победили Словакию (2:1), уйдя от поражения на исходе основного времени.
Тот, кто выиграет этот матч, в полуфинале сыграет с победителем пары Нидерланды - Турция
Игра 1/4 финала Евро пройдет в Дюссельдорфе
Добрый вечер, уважаемые читатели "Интерфакса"! Мы продолжаем серию трансляций матчей чемпионата Европы по футболу. В 19:00 по московскому времени начнется игра между сборными Англии и Швейцарии.