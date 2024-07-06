Онлайн четвертьфинала Евро. Англия - Швейцария

От Англии ожидали куда более результативной игры в контексте числа голов. Сейчас это самый критикуемый участник чемпионата. Состав сборной называют самым дорогим, а поскольку она забивает слишком мало голов, ее сравнивают с человеком, который купил новороченный мобильник, чтобы использовать его только как калькулятор