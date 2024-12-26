Валиева сможет вернуться к тренировкам за два месяца до конца дисквалификации

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная за допинг до конца декабря 2025 года, сможет вернуться к официальным тренировкам в октябре, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В организации пояснили, что это разрешает сделать Всемирный антидопинговый кодекс.

В конце января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация закончится в декабре 2025 года. Из-за дела Валиевой сборная России по фигурному катанию потеряла золото Олимпиады в Пекине 2022 года, так как фигуристка была частью команды.

После пересчета очков Международным союзом конькобежцев (ISU) Россия стала третьей. Первое место досталось сборной США, второе - команде Японии.

В октября Федеральный суд Швейцарии отклонил первую апелляцию Валиевой. Суд не увидел ошибок в решение CAS дисквалифицировать фигуристку на четыре года, несмотря на статус защищенного лица из-за несовершеннолетнего возраста.

17 декабря стало известно о том, что Валиева подала вторую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.