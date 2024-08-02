CAS сохранил России бронзу ОИ-2022 на командном турнире фигуристов

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию сборной Канады на результат командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом говорится в заявлении CAS.

"Спортивный Арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную канадскими фигуристами, Skate Canada и Канадским олимпийским комитетом", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

В нем отмечается, что рейтинг, объявленный Международным союзом конькобежцев (ISU) 30 января 2024 года, остается следующим: США 65 очков (золото), Япония 63 очка (серебро), Россия 54 очка (бронза)/

В спортивном арбитраже подчеркнули что после слушания, состоявшегося 22 июля 2024 года, коллегия арбитров CAS, отвечающая за этот вопрос, пришла к выводу, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой в командном зачете по олимпийскому фигурному катанию были обоснованно дисквалифицированы, "без какой-либо возможности в правилах ISU перераспределить очки в пользу сборной Канады".

Вердикт CAS сохраняет сборной России бронзовую медаль Игр.

После дисквалификации Камилы Валиевой и аннулировании ее результата на командном турнире, отечественная сборная фигуристов откатилась в этой дисциплине с первого места на третье. Канадская сторона, в свою очередь, рассчитывала, что результат россиян будет отменен полностью. В таком случае, сборная Канады в командном турнире поднялась бы с четвертой строчки на третью.