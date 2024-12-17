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Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о допинге

Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о допинге
Фигуристка Камила Валиева
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Камила Валиева подала вторую апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

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"Мы подтверждаем, что апелляция на решение Спортивного арбитражного суда от 29 января 2024 года была подана в Федеральный верховный суд Швейцарии", - сообщили в пресс-службе суда во вторник.

Там отметили, что суд не предоставляет информацию о текущих разбирательствах.

В конце января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация закончится в декабре 2025 года. Из-за дела Валиевой сборная России по фигурному катанию потеряла золото Олимпиады в Пекине 2022 года, так как фигуристка была частью команды. После пересчета очков Международным союзом конькобежцев (ISU) Россия стала третьей. Первое место досталось сборной США, второе - команде Японии.

В октября Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой. Суд не увидел ошибок в решение CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года, несмотря на статус защищенного лица из-за несовершеннолетнего возраста фигуристки.

Камила Валиева
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