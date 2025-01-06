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Сборная США вновь выиграла молодежный ЧМ по хоккею

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной США победили Финляндию в финале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат - 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу американцев, чей победный гол состоялся в овертайме.

Команда США стала победителем молодежного ЧМ второй год подряд.

Бронзу завоевала сборная Чехии, в матче за третье место победившая Швецию (3:2).

Турнир прошел в Канаде.

Сборная России пропустила очередной чемпионат из-за санкций.

хоккей США Финляндия
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