Андрей Рублев проиграл в стартовом матче Australian Open

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев выбыл из турнира Australian Open по итогам первого же матча, уступив 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке в трех сетах.

Результат встречи: 7:6, 6:3, 7:6, матч продлился 2 часа 23 минуты.

Рублев в прошлом году смог дойти до четвертьфинала. Фонсека попал в основную сетку турнира "Большого шлема" впервые.

Теперь Фонсеке предстоит матч с итальянцем Лоренцо Сонего.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев пробился во второй круг Australian Open, выиграв у 418-й ракетки мира Касидита Самрея из Таиланда по итогам пяти сетов.