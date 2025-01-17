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Эрлинг Холанд продлил контракт с "Манчестер Сити" на десять лет

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Норвежский нападающий Эрлинг Холанд продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2034 года, сообщается в пятницу на сайте футбольного клуба.

Холанд пришел в "Манчестер Сити" в 2022 году, до этого он играл в "Боруссии". Уже в первом сезоне с командой Холанд, которому сейчас 24 года, выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Всего за время игры в "Манчестер Сити" Холанд два раза становился чемпионом Англии, победителем Кубка и Суперкубка Англии, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Эрлинг Холанд Манчестер Сити футбол
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