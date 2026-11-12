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Хет-трик Кучерова принес "Тампе" победу над "Баффало" в НХЛ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Тампа-Бэй" со счетом 8:3 обыграли "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главным героем встречи стал российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров, оформивший хет-трик. Три гола он забил подряд - на 42, 45, 55 минутах. Кроме того, на счету россиянина одна голевая передача.

Для Кучерова это восьмой хет-трик в карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне 33-летний Кучеров набрал 26 (8+18 по системе "гол+пас") очков.

В настоящий момент "Тампа" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 26 очков. "Баффало" - на десятом месте на Востоке, 19 очков.

Следующий матч игроки "Тампы" проведут против "Коламбуса" в гостях, встреча стартует в 3:00 в ночь на 13 ноября. "Баффало" на час позже начнет выездную игру против "Чикаго".

Никита Кучеров НХЛ хоккей
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