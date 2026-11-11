"Динамо" победило СКА в первом матче после отстранения Тамбиева

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" со счетом 2:1 победило петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла в Санкт-Петербурге, ее судьба решилась в овертайме.

В составе победителей шайбы забросили Игорь Ожиганов (34-я минута), Егор Римашевский (61).

Автор гола в составе СКА: Василий Атанасов (40).



Для "Динамо" матч был первым после решения клуба временно отстранить от работы главного тренера Леонида Тамбиева. Его обязанности сейчас исполняет Олег Ореховский



"Динамо" набрало 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 26 очками располагается строчкой ниже.