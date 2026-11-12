Андреева победила Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева со счетом 6:4, 6:0 обыграла белоруску Арину Соболенко во втором туре группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соревнование проходит в Индиан-Уэллсе (США).

В мировом рейтинге Андреева занимает третье место, Соболенко - второе.

Российская спортсменка одержала вторую победу на турнире и, набрав 2 очка, досрочно гарантировала себе первое место в таблице группы B и выход в полуфинал.

По 1 очку набрали Соболенко и украинка Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA). Каролина Мухова (Чехия, 7) очков пока не набрала.

Ранее сообщалось, в группе А место в полуфинале досрочно обеспечила себе Линда Носкова (Чехия, 8). Она в двух турах набрала 2 очка. По 1 очку у американок Джессики Пегулы (№5 в мировом рейтинге) и Кори Гауфф (№4). Украинка Марта Костюк (№10) пока без очков.

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь лучших, согласно текущему рейтингу, теннисисток мира. Они разделены на две группы по четыре спортсменки в каждой. В полуфинал выходят по две лучшие теннисистки из каждого квартета.

Между тем, первая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, сославшись на физическое состояние, снялась с турнира. Ее заменила десятая ракетка мира Марта Костюк из Украины. Девятая ракетка планеты Ига Швентек из Польши ранее досрочно завершила сезон.

Рыбакина – действующая победительница Итогового турнира WTA. В 2004 году триумфатором стала россиянка Мария Шарапова.