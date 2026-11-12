Поиск

Андреева победила Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева со счетом 6:4, 6:0 обыграла белоруску Арину Соболенко во втором туре группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соревнование проходит в Индиан-Уэллсе (США).

В мировом рейтинге Андреева занимает третье место, Соболенко - второе.

Российская спортсменка одержала вторую победу на турнире и, набрав 2 очка, досрочно гарантировала себе первое место в таблице группы B и выход в полуфинал.

По 1 очку набрали Соболенко и украинка Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA). Каролина Мухова (Чехия, 7) очков пока не набрала.

Ранее сообщалось, в группе А место в полуфинале досрочно обеспечила себе Линда Носкова (Чехия, 8). Она в двух турах набрала 2 очка. По 1 очку у американок Джессики Пегулы (№5 в мировом рейтинге) и Кори Гауфф (№4). Украинка Марта Костюк (№10) пока без очков.

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь лучших, согласно текущему рейтингу, теннисисток мира. Они разделены на две группы по четыре спортсменки в каждой. В полуфинал выходят по две лучшие теннисистки из каждого квартета.

Между тем, первая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, сославшись на физическое состояние, снялась с турнира. Ее заменила десятая ракетка мира Марта Костюк из Украины. Девятая ракетка планеты Ига Швентек из Польши ранее досрочно завершила сезон.

Рыбакина – действующая победительница Итогового турнира WTA. В 2004 году триумфатором стала россиянка Мария Шарапова.

теннис Мирра Андреева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хет-трик Кучерова принес "Тампе" победу над "Баффало" в НХЛ

"Динамо" победило СКА в первом матче после отстранения Тамбиева

"Динамо" победило СКА в первом матче после отстранения Тамбиева

Канада решила не допустить россиян на молодежный ЧМ по хоккею даже при наличии визы

Канада решила не допустить россиян на молодежный ЧМ по хоккею даже при наличии визы

Большунов выиграл гонку на 10 км в Ханты-Мансийске

Большунов выиграл гонку на 10 км в Ханты-Мансийске

Мирра Андреева победила Элину Свитолину на Итоговом турнире WTA

Мирра Андреева победила Элину Свитолину на Итоговом турнире WTA

СКА со счетом 7:1 разгромил "Спартак" в КХЛ

Финляндия ограничит въезд в страну российских спортсменов

Финляндия ограничит въезд в страну российских спортсменов

Тамбиев отстранен от должности главного тренера московского ХК "Динамо"

"Барселона" победила "Атлетико" в чемпионате Испании по футболу

"Барселона" победила "Атлетико" в чемпионате Испании по футболу

Mercedes выиграл Кубок конструкторов "Формулы-1"