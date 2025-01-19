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Россиянин Умар Нурмагомедов уступил Мерабу Двалишвили в поединке за пояс UFC

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов потерпел поражение от представителя Грузии Мераба Двалишвили в поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе.

По итогам пяти раундов победу присудили Двалишвили единогласным решением судей.

На кону стоял чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. В результате грузин смог защитить титул.

На счету Двалишвили в смешанных единоборствах 19 побед при одном поражении. Нурмагомедов проиграл первый бой в карьере при 18 победах.

Умар Нурмагомедов Лос-Анджелес UFC
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