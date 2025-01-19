Ислам Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе.
Бой завершился в первом раунде удушающим приемом.
Таким образом, Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона в легком весе.
Изначально Махачев должен был драться с российско-армянским бойцом Армяном Царукяном, но незадолго до проведения турнира он снялся из-за травмы.
На счету 33-летнего Махачева в ММА теперь 27 побед при одном поражении. Чемпионом UFC он стал в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру.
35-летний Мойкано проиграл шестой бой, у него 20 побед и одна ничья.