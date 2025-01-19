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Ислам Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC

Ислам Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC
Ислам Махачев (справа) и Ренато Мойкано
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе.

Бой завершился в первом раунде удушающим приемом.

Таким образом, Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона в легком весе.

Изначально Махачев должен был драться с российско-армянским бойцом Армяном Царукяном, но незадолго до проведения турнира он снялся из-за травмы.

На счету 33-летнего Махачева в ММА теперь 27 побед при одном поражении. Чемпионом UFC он стал в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру.

35-летний Мойкано проиграл шестой бой, у него 20 побед и одна ничья.

Ислам Махачев UFC
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