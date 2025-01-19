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Сергей Ардашев стал победителем скиатлона на этапе Кубка России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Лыжник Сергей Ардашев стал победителем скиатлона на этапе Кубка России в Казани.

Вторым по итогам гонки на 20 километров пришел Савелий Коростелев, третьим - Илья Семиков.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был в лидирующей группе, но из-за падения под конец гонки финишировал только 23-м.

В женском скиатлоне победительницей стала Дарья Непряева. Второе и третье места заняли Анастасия Кулешова и Арина Каличева.

Казань скиатлон Сергей Ардашев
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