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ЦСКА одержал победу по буллитам над "Сибирью" в матче КХЛ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ЦСКА одержал победу по буллитам в гостевом матче КХЛ против "Сибири" в Новосибирске.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу московского клуба.

До середины второго периода в счете вели хозяева: дубль оформил Брендан Лайпсик. Затем хоккеисты ЦСКА начали отыгрываться, шайбы забили Руслан Исхаков, Иван Дроздов и Максим Соркин. На 55-й минуте счет сравнялся: гол забил Павел Гоголев. Буллит реализовал Денис Гурьянов (ЦСКА), победа досталась московской команде.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции (61), "Сибирь" - восьмое место в таблице Восточной конференции (45).

ЦСКА Сибирь КХЛ хоккей
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