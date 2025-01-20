Тульское объединение фанатов "Киборги" признано экстремистской организацией

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Тульский областной суд признал общественное объединение футбольных фанатов "Киборги" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба облсуда.

Суд установил, что объединение основано в том числе на нацистской и экстремистской идеологии, заключающейся в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку.

"Деятельность данного объединения угрожает национальной безопасности Российской Федерации, влечет нарушение прав и свобод человека и гражданина, причиняет вред личности, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству, создает реальную угрозу причинения такого вреда", - подчеркивается в сообщении.

О направлении в суд иска прокуратуры Тульской области о признании экстремистским и запрете в России объединения футбольных фанатов "Киборги" сообщалось в мае прошлого года.

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