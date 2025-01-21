Уголовные дела возбуждены после получения ребенком травм в саратовской спортшколе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Следственные органы города Энгельса Саратовской области возбудили уголовные дела в отношении тренера и директора спортивной школы, где серьезно травмировался ребенок, сообщается в телеграм-канале регионального следственного управления СК.

По версии следствия, на пробном тренировочном занятии в секции спортивного туризма школы 12-летний мальчик поднялся вверх по тренажеру, во время спуска сорвался и получил тяжелые травмы. Все это происходило "без контроля со стороны тренера-преподавателя", говорится в сообщении.

"Директором школы были допущены нарушения технических требований и методов испытания тренировочного тренажера, а тренером-преподавателем не проведен инструктаж по технике безопасности, не проверена закрепленная обвязка и не осуществлена страховка", - отмечается в пресс-релизе.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), в отношении директора школы - по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека).