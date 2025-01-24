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Биатлонист Тарьей Бё вслед за братом Йоханнесом объявил о скором уходе

Биатлонист Тарьей Бё вслед за братом Йоханнесом объявил о скором уходе
Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что по окончании текущего сезона он завершит свою карьеру.

"Многие говорят об Олимпиаде, но всю зиму я чувствовал, что сейчас самое время остановиться. Теперь я хочу больше быть с (женой) Гитой и другими близкими", - приводит слова Бё NRK.

О своем решении Тарьей Бё объявил почти через неделю после того, как c заявлением о скором уходе выступил его младший брат Йоханнес Бё.

Тарьей Бё – трехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.

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