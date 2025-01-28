Карту болельщика можно будет оформить во всех МФЦ России

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минцифры России разработало проект приказа, который позволит оформлять Карту болельщика для посещения футбольных матчей во всех многофункциональных центрах (МФЦ) госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

"Минцифры предлагает утвердить административный регламент по оформлению Карты болельщика. Это необходимо для перевода сервиса в статус госуслуги. Для пользователей при этом ничего не поменяется. Процедура получения Карт болельщика останется прежней, кроме того, что в случае принятия документа их будут оформлять во всех МФЦ страны", - говорится в комментарии пресс-службы Минцифры.

По данным министерства, с июля 2022 года было оформлено более 2,5 млн Карт болельщика, из них 77% - в МФЦ.

Карту болельщика можно оформить в приложении "Госуслуги Карта болельщика", на портале Госуслуг и в МФЦ. Она нужна для покупки билета и прохода на стадион при посещении матчей российской премьер-лиги и финального матча Кубка России, напоминает пресс-служба министерства.