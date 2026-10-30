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Ралли-рейд "Дакар" в 2027 году пройдет в Португалии и Марокко

Ралли-рейд "Дакар" в 2027 году пройдет в Португалии и Марокко
Архивное фото
Фото: EYE4images/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Ралли-марафон "Дакар" в 2027 году будет проходить на территории Португалии и Марокко, сообщается на сайте гонок.

Перенос ралли-рейда из Саудовской Аравии связан с обстановкой в стране. Организаторы при этом сообщили о планах возвращения гонок в этот регион в 2028 году.

"Дакар" в 2027 году пройдет в 49-й раз. Он стартует 9 января в португальском Лоуле-Фару и финиширует 23 января в марокканском Марракеше.

Общая протяженность маршрута составит 7824 км, из них 4341 км – скоростные участки.

Дакар Марокко Саудовская Аравия автоспорт
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